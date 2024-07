Les deux suspects peuvent être livrés à la justice espagnole

La chambre du conseil de Bruxelles a déclaré exécutable le mandat d'arrêt européen à l'encontre des deux suspects arrêtés en Belgique dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'un couple belge à Tenerife. Les deux hommes, père et fils, pourraient donc être prochainement remis à l'Espagne. Mercredi, on apprenait que les deux hommes ne s'opposaient plus à cette remise. Ils nient néanmoins toujours toute implication dans les faits.

Le couple, Laura Trappeniers, 66 ans, et Marc Olbrechts, 71 ans, vivait à Tenerife depuis plusieurs années. Sa disparition a été signalée fin avril. Ils ont été vus pour la dernière fois le 22 avril et un avis de recherche a été lancé deux jours plus tard. Leur voiture, une Opel Mokka bleue immatriculée en Espagne, a également disparu. Le 27 avril, le corps gravement mutilé de la femme a été retrouvé dans l'océan Atlantique mais il n'y a toujours aucune de trace de son mari.

Le 20 juin, deux personnes ont été interpellées en Belgique et une troisième en Espagne dans le cadre de l'enquête espagnole. Les deux suspects arrêtés en Belgique sont un père et son fils originaires de Mons. Michael A., 44 ans, et Lucas A., 23 ans, se sont opposés à leur remise à l'Espagne au moment de leur interpellation mais ont désormais changé d'avis.