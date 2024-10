Les secours du Brabant flamand formés aux accidents avec des substances radioactives

Il s'agissait d'une première pour ces derniers, qui ont d'abord reçu une leçon théorique avant de mettre en pratique leurs connaissances sur le terrain de la base aérienne de Goetsenhoven.

La simulation mettait en scène une collision entre une voiture et une camionnette transportant des substances radioactives destinées au service de médecine nucléaire d'un hôpital. Les personnes présentes sur le lieu de l'accident et les secouristes, tous potentiellement exposés aux radiations, ont été testés puis revêtus d'une combinaison de protection et d'équipements de contrôle des rayonnements ionisants.