Les travailleurs de Bruxelles-Propreté ont rapporté leur découverte du PC Max Roos

Trois travailleurs de Bruxelles-Propreté, qui ont découvert deux ordinateurs, un GSM et une tablette dans la rue Max Roos le matin des attentats du 22 mars 2016, devaient venir témoigner lundi après-midi devant la cour d'assises. Deux sont venus brièvement résumer les faits à l'audience.

"Il y avait un sac poubelle rien qu'avec les PC", a rapporté l'un d'eux. Pour une raison indéterminée, l'un des ordinateurs a été jeté à la benne tandis que l'autre a été amené dans la cabine du camion. Un GSM, dont les pièces étaient dispersées, et une tablette ont également été trouvés.

Plus tard au cours de sa ronde, l'équipe est repassée par la rue Max Roos, qui avait entre-temps été fermée par la police. "J'ai trouvé ça bizarre, on a ouvert l'ordinateur et il y avait des trucs pas bien dedans", a poursuivi son collègue, qui comprend l'arabe. "La page d'accueil, elle renvoyait vers un prêche, pas particulier, mais avec les infos qu'on avait entendues sur les attentats, j'ai fait le lien."