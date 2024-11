L'horreur à Ixelles: un homme tue sa femme et deux enfants, dont un bébé d'un an

Des faits dramatiques se sont déroulés à l'avenue Jeanne à Ixelles, en région bruxelloise. Un homme a tué sa femme et deux enfants, dont un bébé âgé d'un an.

"Ce matin, la police de Bruxelles-Capitale-Ixelles a reçu un appel d'un membre de la famille, inquiet de ne plus avoir de nouvelles d'un proche depuis un certain temps. Les policiers se sont rendus sur place, à l'Avenue Jeanne à Ixelles, et ont trouvé un homme à l'intérieur du domicile. Après de longues insistances de la part des agents, le suspect a finalement accepté d'ouvrir la porte", précise le parquet.Les policiers sont intervenus rapidement après cet appel. Toujours selon le parquet, la femme et le plus jeune enfant semblent être décédés des suites de blessures par balle. La cause du décès de la troisième victime est en cours d'enquête.

L'horreur s'est déroulée à Ixelles, en région bruxelloise, sur l'avenue Jeanne. Selon le parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, l'auteur des faits est un homme âgé de 54 ans. Il a tué sa compagne, âgée de 40 ans, et deux enfants, dont un bébé d'un an, en utilisant une arme à feu. Le deuxième enfant était âgé de treize ans.

D'après nos informations, l'auteur des faits, qui n'aurait émi aucune résistance lors de son interpellation, aurait un lien familial avec les victimes, bien que la nature exacte de ce lien n'ait pas encore été précisée à ce stade de l'enquête. "Les circonstances exactes des faits ne sont pas encore claires", conclut le parquet.

Les voisins choqués

Sur place, un voisin affirme qu'il s'agissait d'une "maison familiale". "Ils paraissaient tout à fait normaux...", témoigne-t-il. Une autre riveraine se dit "bouleversée". "On vit dans un monde horrible", se désole-t-elle. "Ce qui me marque le plus, c'est les enfants. Je ne comprends pas. Qu'ils règlent leurs histoires eux, mais les enfants..."

Le bourgmestre d'Ixelles s'est également rendu sur place. "On est tous des parents, beaucoup d'entre nous sommes des parents. Même quand on ne l'est pas, se dire qu'on peut tirer sur un enfant, sur un bébé d'un an, sur un enfant de 13 ans, sur une femme de 40 ans, peu importe aussi l'âge, c'est dramatique..." a-t-il confié à notre micro. "Je pense aussi aux femmes et aux hommes, aux policières, aux policiers qui interviennent dans ce type de circonstances."

Un juge d'instruction a été requis pour meurtres.