L'Oklahoma exécute un Américain condamné pour un double meurtre

L'exécution de Phillip Hancock au pénitencier de l'Oklahoma, dans la ville de McAlester, est la 24e en 2023 et la dernière prévue aux Etats-Unis cette année. L'ensemble de ces 24 exécutions, toutes par injection létale, ont été réalisées dans cinq Etats, trois du Sud, le Texas, la Floride, et l'Alabama, et deux du centre du pays, le Missouri et l'Oklahoma.

Le comité des grâces de l'Etat d'Oklahoma a recommandé le 8 novembre que la peine de Phillip Hancock soit commuée en prison à perpétuité, mais le gouverneur républicain Kevin Stitt ne l'a pas suivi.