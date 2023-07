Londres: un homme acquitté après 17 ans de prison pour un viol qu'il n'a pas commis

Andrew Malkinson avait été arrêté en 2002 pour le viol d'une femme dans la région de Manchester. Un an plus tard, il avait été condamné à la prison à vie dont il devait purger un minimum de sept ans. Mais en continuant de clamer son innocence, il a passé dix années de plus en prison.

À deux reprises, Andrew Malkinson a demandé la révision de son procès, en vain. Il avait été libéré en 2020. Sa condamnation a été annulée mercredi. Les trois chefs d'accusation - deux de viol et un de strangulation avec viol - ont été annulés.