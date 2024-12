Info trafic: des ralentissements sur l'E411 et sur le ring de Bruxelles

08h33 Deux bandes obstruées sur l'E42 Un accident obstrue deux bandes sur l'E42 Battice-Verviers-Saint-Vith à hauteur de Sart-Lez-Spa en direction de Saint-Vith. Toujours en région liégeoise, on signale quelques ralentissements sur l'A602 entre Ans et le Tunnel de Cointe. A Bruxelles, situation inchangée et assez calme. On note 20 minutes de ralentissements sur le ring intérieur entre le Parking de Ruisbroek et Neerpede vers Grand-Bigard. 15 minutes dans l'autre sens depuis Zellik en direction de Halle.

08h09 Plus d'accidents à signaler Un vendredi vraiment très calme sur nos routes. Plus d'accidents à signaler. 10 minutes à ralentir sur la fin de l'E411 Namur-Bruxelles entre Hoeilaart et le Carrefour Léonard. Bien évidemment, vous ralentissez aussi aux abords des zones des chantiers sur le ring de Bruxelles comme entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Forest (+15 min) ou également entre Wezembeek-Oppem et Léonard vers Waterloo (+15 min)

07h30 Des bouchons avant le Carrefour Léonard Très peu de chose à vous signaler ce vendredi matin. Les seules files qui augmentent sont celles situées avant les travaux du Carrefour Léonard : +15 minutes depuis Wezembeek-Oppem. 10 minutes à ralentir sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et la Chaussée de Mons vers le ring de Bruxelles. Début des files sur l'E411 Namur-Bruxelles depuis Jezus-Eik. Par contre et c'est une bonne nouvelle : pas de ralentissements sur l'E40 venant de Liège ni sur le ring extérieur entre Waterloo et le Carrefour Léonard. On rappelle enfin ces deux accidents non encore dégagés : - sur l'A604 à hauteur de Grâce-Hollogne. La bande de gauche est obstruée en direction de Seraing. - sur la Nationale Arlon-Namur-Bruxelles à hauteur de Sart-Bernard. La bande de gauche est obstruée en direction de Namur.

07h09 De nouveaux ralentissements après un accident à Grâce-Hollogne Un accident est signalé en région liégeoise sur l'A604 à hauteur de Grâce-Hollogne. La bande de gauche est obstruée en direction de Seraing. On rappelle également cet accident sur la Nationale Arlon-Namur-Bruxelles à hauteur de Sart-Bernard. La bande de gauche est obstruée en direction de Namur. Sur le ring de Bruxelles, deux zones atteignent les 10 minutes de ralentissements : entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Forest et entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo.

06h29 Un accident à hauteur de Saint-Bernard et des files sur le ring La Police signale un premier accident pour ce matin sur la Nationale Arlon-Namur-Bruxelles à hauteur de Sart-Bernard. La bande de gauche est obstruée en direction de Namur. Les premières files se forment sur le ring de Bruxelles. C'est en intérieur qu'elles sont les plus nombreuses : entre Grand-Bigard et Jette puis entre Grimbergen et Machelen vers Zaventem puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo. En extérieur, début des files entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord vers Forest.