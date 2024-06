Mort de Laura Trappeniers et disparition de Marc Olbrechts: un père et son fils parmi les suspects

Trois ressortissants belges ont été appréhendés, l'un en Espagne et les deux autres en Belgique, dans le cadre de l'enquête sur la mort de Laura Trappeniers et la disparition de Marc Olbrechts. Les récentes arrestations ont apporté des révélations troublantes liées au mobile du crime et au rôle des suspects, alimentant ainsi le mystère de cette affaire tragique.