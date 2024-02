Sylvie Carlin a disparu il y a 30 ans à Roucourt: des fouilles ont eu lieu aujourd'hui pour tenter de retrouver son corps

Des fouilles ont eu lieu à Roucourt (Péruwelz, Hainaut) dans le cadre d’un coldcase. Sylvie Carlin disparue depuis 30 ans. La jeune femme avait alors 19 ans. Elle s'est volatilisée un soir de décembre 1994. Les dossiers non élucidés sont nombreux en Belgique. Comment et que cherche-t-on encore 10 ou 30 ans après une disparition ?

Sylvie Carlin, 30 ans de mystère à Roucourt. Pourtant, son village replonge dans le passé depuis hier. Un terrain a été fouillé, celui d’un ex-petit ami. À 200 mètres de là, le pont où elle a disparu."C'est long, 30 ans... Pour rechercher... Cela doit être dur pour cette famille", indique Henri, un riverain.

Sa sœur ne la cherche plus vivante, mais espère comprendre un jour : "Toutes ces années à se demander où elle est. Hier, cela n'a rien donné. On avait beaucoup d'espoir, mais le dossier reste ouvert, on va continuer", témoigne Marie-Agnès Carlin, la sœur de Sylvie.