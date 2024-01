Nouveau succès pour le championnat de Belgique de lancer de sapins à Auderghem samedi

"Aujourd'hui on lance des sapins et même plus que ça, on va décerner un titre de titre de champion de Belgique de lancer de sapins", a expliqué à Belga sur place Samuel Serck, l'organisateur. "Nous avons un règlement, mais c'est assez simple. On a plusieurs catégories: les groupes, les femmes, les hommes et les enfants. On peut prendre un petit élan et puis on lance le sapin. On mesure ensuite la distance, au laser pour être précis, et voilà".

Comme dans tout concours il y a un record que les participants tentent de battre. Au lancer de sapin à Auderghem, ce record est, depuis 2019, de 10 mètres et 77 centimètres.