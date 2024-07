Pas de rencontre entre le Pape et les victimes citées dans un récent documentaire

"Aucun de nous n'a été invité. Nous avons écrit à l'évêque et formulé des propositions concrètes, mais il n'y a eu aucune réaction en retour", assure le prêtre Rik Devillé, fondateur du Groupe de travail sur les droits humains dans l'Église ("Mensenrechten in de Kerk"). L'avocat de 140 victimes, Walter Van Steenbrugge, n'a pas non plus été informé de quelconques invitations. "Cela ne me surprend pas non plus. L'Église n'a aucune honte en la matière", commente-t-il.

Disclaimer : Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.