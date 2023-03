Peines réduites pour des Brésiliens qui ont blanchi 100 millions d'euros

Le premier prévenu, condamné à dix ans de prison, voit sa peine réduite à sept ans de prison ferme. Une somme d'un million d'euros est confisquée. Le deuxième prévenu, condamné à cinq ans de prison ferme, bénéficie d'un sursis de cinq ans pour ce qui excède quatre ans de prison. La confiscation d'une somme de 500.000 euros est confirmée. Le dernier prévenu voit sa peine réduite de cinq à quatre ans, et bénéficie d'un sursis pour ce qui excède la détention préventive. La confiscation d'une somme de 500.000 euros est confirmée.

Selon le parquet fédéral, les prévenus ont usé de fausses identités pour participer à une organisation criminelle, spécialisée dans la création d'entreprises fictives, qui avait pour but d'ouvrir des comptes bancaires et de blanchir un million d'euros par mois. D'importantes sommes d'argent ont transité entre la Chine, Hong Kong, le Brésil et le Luxembourg.