Plus de 16.000 pièces de contrefaçons saisies dans le quartier Brabant à Bruxelles

Quelque 20m3 de produits contrefaits, soit plus de 16.000 pièces de vêtements et parfums, ont été saisis par le SPF Économie dans le courant du mois de juin, a indiqué jeudi la zone de police Bruxelles-Nord.

"Ces opérations ont pour but de lutter contre un phénomène criminel, mais également de protéger les consommateurs et les commerçants légaux contre ces pratiques", explique la police.

Le 14 juin dernier, une opération coordonnée entre la zone de police en question, le SPF Économie et le parquet de Bruxelles a permis la fouille de six lieux de stockage d'articles de contrefaçon - tous à proximité de la rue de Brabant.

À la suite de plusieurs enquêtes policières, suffisamment d'éléments constitutifs d'infractions ont ainsi pu être fournis au SPF Économie afin que celui-ci demande des autorisations de visites domiciliaires à un juge d'instruction.

Six lieux distincts, soit principalement des caves utilisées pour stocker ou vendre des contrefaçons (chaussures de sport, vêtements, ceintures, etc.), ont fait l'objet de visites domiciliaires.

"Quelque 20m3 de produits contrefaits ont été saisis. Après inventaire, cela correspond à 16.405 pièces de vêtements et parfums de plus d'une septantaine de marques différentes", précise la zone de police Bruxelles-Nord. Près 5.000 euros ont également été saisis, ainsi que dix téléphones portables et un ordinateur.