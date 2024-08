Près de 4 kilos des drogues flakka et Monkey Dust interceptés par la douane depuis janvier

Près de quatre kilos des drogues synthétiques "flakka" et Monkey Dust ont été interceptés depuis le début de l'année par les douanes belges, ont communiqué ces dernières lundi. Ces drogues très dangereuses et addictives gagnent en popularité dans le pays et sont de plus en plus souvent interceptées par les douanes belges.

Le parquet a déjà signalé une augmentation du nombre de dossiers concernant le flakka et le Monkey Dust, et l'Administration générale des Douanes et Accises confirme cette tendance. Alors que la douane a saisi seulement 16 grammes de flakka, la drogue dite du zombie, en 2022, cette substance a déjà été interceptée cette année à hauteur de 1.844 grammes. De plus, 1.737 grammes de Monkey Dust ont également été saisis en 2024. Tous les envois ont été découverts dans des envois postaux à destination du Royaume-Uni.

La flakka et la Monkey Dust sont des drogues de synthèse très dangereuses et très addictives, dont les effets sont plus puissants et plus dangereux que ceux de l'ecstasy ou de la cocaïne. L'utilisation peut entraîner de graves hallucinations, des mouvements incontrôlés et même un comportement violent. Les utilisateurs tombent souvent dans une diminution de la conscience qui les pousse à des actes dangereux.