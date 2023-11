Procès Pharmaceutica: l'arrêt sera prononcé le 21 décembre

La cour d'appel de Liège a entendu jeudi les dernières plaidoiries et les répliques des différentes parties au procès "Pharmaceutica", une importante affaire de trafic de produits stupéfiants reprochée à de nombreux prévenus. L'arrêt sera prononcé le 21 décembre.

L'affaire "Pharmaceutica" concerne un trafic international de cocaïne, qui arrivait de Colombie et transitait par les ports d'Anvers ou de Rotterdam. L'organisation criminelle aurait potentiellement importé 15 tonnes de cocaïne. La drogue était transformée et conditionnée dans des laboratoires de Ferrières et Modave.

Des peines de 20 ans et 18 ans de prison ont été requises contre les trois principaux prévenus, suspectés d'être les dirigeants de l'organisation criminelle. Mais les autres prévenus encourent aussi de lourdes peines, allant jusqu'à 15 ans de prison pour ceux qui ont apporté un rôle essentiel aux activités.