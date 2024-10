Quatre ans de prison pour trafic de stupéfiants

Une enquête qui avait débuté en janvier 2021 avait débouché en mai 2022 sur des perquisitions réalisées à divers endroits, à Liège et à Huy. Onze personnes étaient impliquées dans des faits de trafic de stupéfiants. Il s'agissait de cocaïne et de cannabis, dont une partie avait été produite dans des cultures. Plus de 620 plants avaient notamment été découverts à Gives (Huy), où le compteur électrique avait été "ponté" afin de voler l'électricité.

L'enquête, basée sur des écoutes téléphoniques, avait révélé l'existence de deux associations distinctes actives dans la culture de cannabis et le trafic de cocaïne. Les deux associations se fournissaient mutuellement.