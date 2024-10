Quatre ans de prison requis pour viol et diffusion d'ébats sexuels sur Snapchat

Le parquet général a requis jeudi devant la cour d'appel de Liège une peine de 4 ans de prison contre un Liégeois âgé de 29 ans poursuivi pour viol, atteinte à l'intégrité sexuelle et réalisation et diffusion d'ébats sexuels sur Snapchat. Une jeune femme affirmait avoir été violée après avoir découvert un enregistrement vidéo de ses ébats sexuels sur le réseau social.

Les deux protagonistes ont ensuite entamé un rapport sexuel, mais la jeune femme s'était endormie pendant l'acte, sous l'effet de la boisson et d'un joint de cannabis consommé quelques instants plus tôt. Le jeune homme y avait mis un terme, mais avait filmé la scène et diffusé les images sur Snapchat.

C'est après avoir découvert les images, diffusées en public et non en privé, que la jeune femme avait déposé plainte et affirmé qu'elle avait découvert son implication dans une relation sexuelle non consentie.

Le parquet général a estimé que la victime a été violée, incapable de donner son consentement. L'avocat général a requis une peine de quatre ans de prison. Le prévenu a soutenu que la relation était consentie, mais regrettée par la jeune fille. Il a admis les faits de réalisation et de diffusion d'ébats sexuels. Son avocat, Me Croisier, a réclamé l'acquittement pour le viol et une sanction modérée pour les autres faits.

L'arrêt sera prononcé le 14 novembre.