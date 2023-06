Quatre personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel pour trafic d'êtres humains

La chambre du conseil de Bruges a renvoyé quatre personnes (trois hommes et une femme) devant le tribunal correctionnel pour trafic d'êtres humains dans le secteur de la construction, a indiqué la section brugeoise du parquet de Flandre occidentale. Deux suspects ont en outre été libérés sous conditions vendredi matin, après plus de six mois de détention préventive.