RDC: un naufrage sur le fleuve Congo fait 13 morts à Kisangani près des chutes Wagenya

Les services de sécurité de la commune de Lubunga, qui fait face à Kisangani, le chef-lieu de la province de la Tshopo, ont précisé que cette pirogue transportait à son bord plus de 30 personnes et des marchandises. Certains corps ont été retrouvés le même vendredi dans la soirée. D'autres ont été repêchés samedi matin par des nageurs. La plupart de victimes sont des femmes et des enfants. Sept personnes ont eu la vie sauve alors que plusieurs autres sont portées disparues.

Selon le président de l'ONG Sauti ya Lubunga, Prince Héritier Isomela, cité par Radio Okapi, l'embarcation aurait heurté une autre pirogue qui allait dans le sens contraire en aval des célèbres chutes Wagenya. Un témoin a toutefois affirmé que les vagues causées par ces chutes seraient la cause principale de ce chavirage.