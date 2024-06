Salvatore Fragapane coupable d'un double assassinat

Le jury de la cour d'assises du Hainaut a prononcé, vendredi, la culpabilité de Salvatore Fragapane (47 ans) pour le double assassinat de Christelle Montigny et Quentin Fanciullino, commis le 19 mai 2020 aux étangs de la Renardise à Thieu (Le Roeulx). Il est aussi coupable de l'infraction à la loi sur les armes. Condamné à un an de prison avec sursis par la cour d'appel, l'accusé ne pouvait plus détenir d'armes.

L'intention d'homicide est établie par la nature de l'arme et de la zone visée, ont estimé les jurés. Les quatre tirs étaient mortels et la mort fut rapide.

Le 19 mai 2020, vers 16h00, Christelle Montigny et Quentin Fanciullino (39 ans) ont été abattus de deux balles dans la tête alors qu'ils pêchaient aux étangs. Quelques minutes plus tôt, Salvatore et Quentin avaient eu une altercation.

La préméditation est, elle, établie par la recharge de l'arme, prise par l'accusé dans le coffre de sa voiture, le trajet d'une centaine de mètres effectué pour commettre le crime, ainsi que par les menaces proférées à l'égard de Johan S., qui avait pour sa part tenté de dissuader l'accusé, puis l'avait dénoncé aux autorités.

Salvatore Fragapane contestait avoir tué Christelle Montigny et Quentin Fanciullino. Il avait affirmé, un an après les faits, que l'auteur était Johan S. Ce dernier a nié et réussi le test polygraphe. Par ailleurs, aucune trace de son ADN sur l'arme du crime et aucun résidu de poudre sur lui n'ont été décelés.

Par contre, l'ADN de l'accusé a été retrouvé sur l'arme et des résidus de poudre ont été révélés dans sa voiture, côté conducteur.