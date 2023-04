Secte au Kenya: trois corps exhumés, des recherches "toujours en cours"

Les dépouilles de quatre adeptes de l'Église Internationale de Bonne Nouvelle (Good News International Church) dirigée par Makenzie Nthenge avaient déjà été retrouvées la semaine dernière par les autorités.

"Le processus d'exhumation est toujours en cours et jusqu'à présent, nous avons trois corps" dans la forêt de Shakahola, dans l'est du Kenya, a déclaré Charles Kamau, chef des enquêtes criminelles du sous-comté de Malindi, ajoutant que les autorités ignoraient pour l'instant leurs identités et les causes des décès.