Sept ans de prison requis contre un septuagénaire accusé du viol d'une fillette de 4 ans

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné jeudi un dossier à charge d'un ancien habitant de Wavre, âgé de 74 ans et accusé de faits de moeurs dont la victime est une fillette de quatre ans. Poursuivi pour viol, atteinte à l'intégrité sexuelle de la victime, production et détention d'images de mineur agressé sexuellement, le septuagénaire n'a pas nié les principaux faits pour lesquels il est poursuivi. Le ministère public a requis une peine de sept ans d'emprisonnement ferme.

En mai 2024, au lendemain d'un week-end passé chez le prévenu qui est le compagnon de la grand-mère de la fillette, cette dernière a fait des révélations à ses parents. Elle a expliqué qu'elle avait "joué au docteur" avec le septuagénaire avec qui elle s'était retrouvée seule, et qu'il lui avait demandé de masser et d'embrasser son sexe.

La police a été avertie et les enquêteurs ont notamment saisi le matériel informatique du suspect. Ils ont pu y récupérer des photos et des vidéos qui avaient fait l'objet d'un essai de suppression. On y voit la scène décrite par la fillette, le prévenu l'ayant filmée. Mais il y avait aussi d'autres photos de la jeune victime, photographiée dénudée, ou encore endormie alors que le prévenu avait posé son sexe sur son visage. Des fichiers montraient également le septuagénaire introduisant deux doigts dans le sexe de la fillette.