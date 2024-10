Sept femmes et cinq hommes pour juger François Lavency à partir de jeudi

La cour d'assises du Brabant wallon a désigné lundi les membres du jury qui statuera, à partir du jeudi 17 octobre, sur le sort de François Lavency. Cet habitant de Mont-Saint-Guibert âgé de 25 ans est accusé du meurtre de Marie-Christine Francis, le 4 mai 2022 à Mont-Saint-Guibert. Sept femmes et cinq hommes ont été retenus en tant que membres du jury effectif, et cinq jurés suppléants ont également été ajoutés pour que soit mené à bien cette session d'assises qui devrait durer jusqu'au mercredi 30 octobre.

Le procès sera mené par le président Michel De Grève, qui est retraité depuis quatre ans mais continue à présider certaines cours d'assises vu la pénurie de magistrats. Il en est à sa trentième cour d'assises et a averti les jurés qu'il lui arrivait de pousser, lorsqu'il le faut, un petit coup de gueule. Et il l'a fait dès cette audience de constitution du jury, en faisant publiquement état d'une directive du SPF Justice datant du 4 septembre dernier. Vu le déficit actuel de 23 millions d'euros en matière de "frais de justice", le ministère refuse désormais de considérer les "frais de bouche", c'est-à-dire les sandwichs et les boissons prévus pour la cour et les jurés lors des procès d'assises, comme des frais de justice.

Ce qui fait que les jurés et la cour ne devraient, en théorie, plus recevoir ces collations. Le président De Grève a qualifié cette décision de "scandaleuse", et a indiqué aux jurés que des discussions étaient en cours pour demander qu'elle soit revue.