Sept plantations de cannabis: jusqu'à sept ans de prison ferme

Le tribunal correctionnel de Brabant wallon a rendu son jugement, lundi, dans un double dossier de 14 cartons, portant sur des plantations de cannabis dans sept habitations en région bruxelloise, en Brabant wallon et dans le Namurois. Le principal protagoniste, Ledjo P., 37 ans, est condamné à 7 ans de prison ferme, à une amende de 24.000 euros, et 50.000 euros lui sont confisqués.

Ce prévenu est considéré par le tribunal comme le dirigeant de cette organisation criminelle qui louait des villas quatre façades à Uccle, Ixelles, Waterloo, Wavre ou encore Fernelmont avec l'aide d'un agent immobilier français, Stéphane B. La gestion administrative de ces locations était assurée par Emanuela L., la maitresse du premier prévenu et épouse de Calogero B. Celui-ci était le gérant de paille d'une société de construction en réalité dirigée par Ledjo P. La société servait à fournir de fausses fiches de paie à des locataires fictifs et à rassurer les propriétaires des biens immobiliers loués.

Ces locataires étaient recrutés en Italie et venaient en Belgique pour jouer ce rôle de couples cherchant une villa à louer, moyennant une rémunération de 1.000 euros. Emanuela les accompagnait et jouait les intermédiaires avec les propriétaires. Une perquisition à Ixelles a permis aux enquêteurs de mettre la main sur 52 kg de cannabis et on estime que 57 autres kilos ont été récoltés dans les différents lieux de culture. Après de premières arrestations en 2021, certains prévenus ont continué leurs activités illégales, avec le lancement de nouvelles plantations à Wavre et Fernelmont.