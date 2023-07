Treize campeurs verbalisés après avoir pénétré illégalement dans la carrière de Buzet

Une partie des individus a fait un barbecue et passé la nuit sur place, avant d'être réveillée par la police, venue accompagnée d'un échevin.

La commune rappelle, qu'en plus d'être interdit, se baigner dans la carrière est dangereux et nuit à la faune et la flore. En outre, les rondes de la police autour de la carrière vont être intensifiées.