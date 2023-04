Trente mois avec sursis pour avoir harcelé les services de secours à Hastière

Un homme né en 1971 poursuivi pour avoir harcelé les services de secours entre le 29 juillet et le 7 octobre 2022 et pour une entrave méchante à la circulation commise à Hastière le 21 octobre 2022 a écopé, mercredi, de trente mois de prison avec sursis probatoire devant le tribunal correctionnel de Dinant.

Le prévenu a contacté le service 100 à 27 reprises pour différents motifs. Il se plaignait notamment des déchets devant son domicile, se disait menacé, menaçait de frapper les usagers de la route qui roulaient trop vite devant chez lui ou disait encore avoir des révélations à faire sur un assassinat. "À chaque fois, il tenait des propos incohérents", expliquait le parquet de Namur.

Interpellé et mis en observation, il avait été relaxé avec l'obligation d'être suivi médicalement. Quinze jours plus tard, en pleine nuit vers 04h30, il plaçait divers objets sur la route, devant chez lui, dans le but de faire ralentir les véhicules. "Des pneus, des cônes, des chaises, une brouette et divers autres objets étaient étalés sur 20 mètres. C'est une chaussée fort fréquentée et on se trouvait dans un virage", précisait le parquet de Namur.