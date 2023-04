Trois ans de prison requis pour un fort Chabrol à Farciennes

Le 25 octobre dernier, en début de soirée, le prévenu est victime d'un accident de la route non loin de son domicile. La police est requise sur place par des voisins. "Le prévenu avait laissé son véhicule accidenté sur les lieux. Ce qui gênait la circulation", a précisé le substitut Vervaeren. Entretemps, Marc R. a regagné son domicile rue Intermédiaire et la police s'est rendue sur place. "Lorsque les policiers essayent de l'interpeller, le prévenu se retranche chez lui. Il exhibe une barre de fer et une carabine à air comprimé. Les propos qu'il tient laissent penser qu'il veut se faire abattre par la police", a indiqué le parquet.

Les unités spéciales interviennent sur les lieux et sont menacées par le prévenu, qui est posté à une fenêtre à l'étage, armé. Les agents font feu à une reprise, dans la façade de l'habitation. À 21h14, le prévenu est finalement interpellé et maîtrisé à l'aide d'un taser. "On est clairement passé de peu à côté d'un drame. Il ne faut pas s'étonner que les agents répliquent quand on agit de la sorte", a confié le magistrat. Marc R. admet avoir été sous l'influence d'alcool, de cocaïne, de cannabis et de médicaments au moment des faits.