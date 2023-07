Un chauffeur poids lourd victime d'un malaise perd la vie sur l'E42 à Courcelles

Le conducteur d'un camion transportant de l'oxygène liquide réfrigéré a perdu la vie jeudi soir vers 22h30 sur l'E42 à hauteur de Courcelles (Hainaut) à la suite d'un malaise au volant. Le véhicule a terminé sa course dans le rail de sécurité et dans les arbres situés sur le côté droit de la route. Un médecin légiste a été désigné pour confirmer la thèse du malaise au volant.

L'accident a eu lieu jeudi soir à hauteur de Courcelles et de la borne kilométrique 85 sur l'E42 en direction de Mons. Selon la police fédérale, le chauffeur d'un camion poids lourd transportant de l'oxygène liquide réfrigéré aurait été victime d'un malaise au volant. "Cela devra être confirmé par le médecin légiste", a précisé la police fédérale vendredi matin.

Le véhicule s'est retrouvé en ciseaux sur la bande d'arrêt d'urgence et a terminé sa course dans les arbres situés sur le côté droit de la route. "Vers 03h20, la chaussée a été libérée et la circulation est revenue à la normale", a conclu la police fédérale.