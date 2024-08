Un complément d'enquête demandé dans l'affaire visant l'ancien commentateur Eddy Snelders

La chambre du conseil d'Anvers ne pourra pas encore examiner le dossier de l'ancien commentateur de football Eddy Snelders, lundi. La défense et les parties civiles sollicitent des devoirs d'enquête complémentaires. La décision sur un éventuel renvoi en correctionnelle est donc reportée pour une durée indéterminée.

L'homme, âgé de 65 ans, a été interpellé à la fin de l'année dernière et entendu dans le cadre d'un dossier d'exhibitionnisme mais les enquêteurs ont ensuite découvert des images vidéos que l'intéressé aurait tournées à l'insu de ses victimes dans les toilettes, les douches et les vestiaires d'une piscine. M. Snelders avait reconnu son erreur et avait indiqué qu'il se ferait accompagner.

Le parquet d'Anvers estime désormais disposer d'éléments suffisants pour poursuivre également le sexagénaire pour possession d'images mettant en scène des mineurs d'âge et atteinte à l'intégrité sexuelle de sa voisine, son aide-ménagère et sa belle-fille alors mineure. Le suspect conteste fermement ces derniers faits.