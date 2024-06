Un enfant séquestré à Marcinelle: deux inculpés renvoyés devant le tribunal correctionnel

La chambre du conseil de Charleroi a décidé mardi de renvoyer deux inculpés devant le tribunal correctionnel de Charleroi pour un procès pénal, a confirmé en milieu d'après-midi l'avocate de l'un des inculpés. La mère et le beau-père d'un enfant de neuf ans découvert début janvier dans une habitation à Marcinelle seront jugés pour traitement inhumain, détention illégale et arbitraire, privation d'aliments ou de soins et coups et blessures volontaires sur le mineur d'âge.

Les autorités judiciaires ont découvert, en janvier dernier, l'enfant de neuf ans dans l'habitation familiale à Marcinelle (Charleroi, Hainaut) à la suite d'une dénonciation. L'enfant vivait dans une petite pièce dont l'espace disponible était fort réduit, avec deux mètres carrés de surface, avait commenté le parquet de Charleroi. "Il y était enfermé dans le noir, pendant des semaines, voire des mois. Il n'était autorisé à sortir que pour manger quelques tartines", avait ajouté l'autorité judiciaire.

La mère de l'enfant et son beau-père, inculpés et placés sous mandat d'arrêt depuis janvier dernier, seront prochainement jugés devant le tribunal correctionnel de Charleroi. La chambre du conseil de Charleroi a décidé de renvoyer les deux suspects pour traitement inhumain, détention illégale et arbitraire et privation d'aliments ou de soin. Des coups et blessures volontaires sur le mineur d'âge sont également uniquement reprochés au beau-père.