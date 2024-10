Un homme de 29 ans disparu lors d'une soirée à Anvers

Le parquet et la police d'Anvers ont publié, lundi, un avis de recherche concernant un homme de 29 ans porté disparu depuis dimanche matin.

Dean De Graef a été vu pour la dernière fois dans la nuit de samedi à dimanche, vers 02h30, dans la discothèque "Club Lima" située Rijnkaai à Anvers. Depuis, il ne s'est plus manifesté.

La police précise que M. De Graef mesure 1m75, est de corpulence mince et a des dreadlocks blondes qu'il porte habituellement en chignon. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon skinny en jeans noir et troué, un sweater noir et des chaussures de skate de marque DC.