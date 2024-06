Un homme libéré après un enlèvement à Anderlecht

Un homme a été enlevé, samedi soir, dans la commune bruxelloise d'Anderlecht. La victime a été retrouvée après un certain temps et les ravisseurs ont été arrêtés, indique dimanche la police de Bruxelles Midi (Anderlecht/Saint-Gilles/Forest).

Les faits se sont déroulés vers 21 heures dans le quartier Bizet, entre la chaussée de Mons et le canal Bruxelles-Charleroi. Des témoins ont vu trois hommes masqués forcer un quatrième à monter dans une camionnette et prendre la fuite.

La police a été prévenue et a pu retrouver la camionnette dans un entrepôt. Les policiers y ont également retrouvé la victime. Selon une source proche, l'homme a été ligoté et aspergé d'huile de moteur, et la police a également retrouvé des armes dans le bâtiment.