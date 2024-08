Un jeune homme entre la vie et la mort après une agression au couteau à Jodoigne

Un jeune homme se trouve entre la vie et la mort après avoir reçu des coups de couteau, mardi soir à Jodoigne, a-t-on appris mercredi auprès du parquet du Brabant wallon.

Les policiers de l'est brabançon wallon ont été appelés à intervenir, mardi soir vers 18h30, dans la rue du Bosquet, dans le centre de Jodoigne.

Deux auteurs présumés, qui ont pris la fuite après l'agression, ont été identifiés par les services de police. Il s'agit d'un Wavrien âgé de 20 ans et d'un ressortissant albanais de 18 ans.

Le second individu a été interpellé et privé de liberté. Le dossier a été mis à l'instruction et la délivrance d'un mandat d'arrêt pour tentative de meurtre a été requise à son encontre. Le Wavrien était toujours activement recherché mercredi midi.

La victime et le jeune Wavrien sont déjà connus de la justice, précise le porte-parole du parquet.