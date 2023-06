Un Tchétchène condamné pour des viols sur ses frères et sœurs

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné vendredi un Tchétchène âgé d'une trentaine d'années à une peine de 5 ans de prison avec sursis pour la moitié et à une mise à disposition du tribunal de l'application des peines d'une durée de 5 ans pour avoir commis des faits de viols et de coups sur ses cinq frères et sœurs. Le prévenu s'était comporté comme un tyran domestique et faisait régner la terreur dans le ménage de sa mère.