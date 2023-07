Une double peine de prison requise pour menaces et harcèlement sur Sabine Paturel

Le ministère public a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi des peines de 18 mois et de 2 ans de prison contre un homme, poursuivi pour deux dossiers de harcèlement et de menaces contre la chanteuse française Sabine Paturel. Le prévenu, détenu à la prison de Jamioulx, ne conteste pas les faits commis durant quatre années.

Le 31 juillet 2019, l'actrice et chanteuse française notamment rendue célèbre grâce à sa chanson "Les Bêtises", dans les années 80, a déposé plainte à la police. "Un an avant, la victime et le prévenu ont fait connaissance sur Facebook et ils ont échangé leur numéro de téléphone. Mais le prévenu voulait plus qu'une simple relation virtuelle et la victime a décidé de le bloquer et de mettre un terme aux contacts", a expliqué la substitute Dutrifoy.

Entre 2019 et 2023, le fan carolo a envoyé des courriers, des messages ou encore des e-mails "agressifs et menaçants", a estimé la substitute Dutrifoy. En mars 2022, la partie civile a pensé à un début d'accalmie, en vain. "Elle a accepté les excuses du prévenu. Elle a même écrit aux enquêteurs", a confié Me Roland Perez du barreau de Paris et partie civile. En octobre 2022, le prévenu a recommencé et obtenu des mesures alternatives. "Mais le 20 mars dernier, il a envoyé un nouveau courrier à la victime", a indiqué le parquet.