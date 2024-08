Une explosion endommage un club de boxe à Mortsel, près d'Anvers

La façade d'un club de boxe a été fortement endommagée par une explosion survenue à Mortsel, en province d'Anvers, dans la nuit de mercredi à jeudi, a indiqué le parquet anversois. Ce dernier et la police ont ouvert une enquête.

L'incident s'est produit vers 4h00 du matin. Des individus ont probablement lancé un engin explosif contre le bâtiment, situé dans la Krijgsbaan. Des débris provenant de la porte d'entrée et des fenêtres jonchaient la voirie.

Le parquet a désigné un juge d'instruction. Le laboratoire judiciaire et le service de déminage de l'armée (Sedee) sont descendus sur les lieux pour procéder aux constatations d'usage. L'enquête devra révéler si l'affaire est liée au milieu de la drogue qui sévit autour de la cité portuaire et si elle se rapporte aux deux autres explosions survenues dans la nuit de mardi à mercredi à Hove et dans le district anversois de Borgerhout.