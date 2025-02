Une lockdown party dégénère en plein covid à Waterloo: que risquent Valérie et Jérôme?

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné mardi le dossier de la "lock-down party" de Waterloo. Estimant que les policiers ont fait un usage légal et proportionné de la force dans la nuit du 18 au 19 décembre 2020.

L'affaire avait fait du bruit en pleine deuxième vague du covid: des jeunes s'étaient rassemblés dans une habitation de Waterloo et l'intervention de police avait mal tourné.

La mère de famille, Valérie G., qui filmait les intervenants, avait violemment giflé une policière. Elle avait dû être maitrisée, et son mari avait également dû être mis au sol. Tout avait été filmé par des participants à la soirée, et des montages vidéos avaient circulé sur les réseaux sociaux et avaient été envoyés à la presse.