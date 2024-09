Une pharmacie et des appartements détruits par un incendie à Mons

Une pharmacie "LloydsPharma" et des appartements ont été détruits. La Ville de Mons a précisé sur ses réseaux sociaux que les habitants de l'immeuble ont été évacués et qu'aucun blessé n'est à déplorer. Les causes de l'incendie n'ont pas été précisées.

La longue intervention des services de secours a nécessité la fermeture de la circulation chaussée de Binche, depuis l'entrée du Parc du Bois de Mons en venant de Binche. Des déviations ont été installées, notamment via le Chemin à Baraques.