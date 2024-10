Une super lune illumine à nouveau nos nuits: le phénomène devient-il plus courant que d'habitude?

Vous l'avez remarquée si vous avez levé les yeux vers le ciel la nuit passée. Une super lune, plus imposante et brillante que d'habitude, illumine nos nuits. Ce phénomène, qui se produit lorsque la lune est au plus près de la Terre, suscite toujours autant de fascination. Mais y en a-t-il plus que d'habitude ?

Si vous avez l'impression d'entendre parler de super lunes plus souvent qu'avant, c'est peut-être parce que nous venons d'en connaître deux épisodes rapprochés. Ce n'est pourtant pas un phénomène nouveau. En moyenne, il y a une pleine lune par mois. Certaines années, le calendrier lunaire nous offre 13 pleines lunes au lieu de 12. Lorsque deux pleines lunes se produisent le même mois, la seconde est appelée "lune bleue".

Qu'est-ce qu'une super lune ?

La lune tourne autour de la Terre sur une orbite elliptique, ce qui signifie que la distance entre les deux astres varie entre 360.000 km et 405.000 km. Lorsque la lune est au plus près de notre planète, on parle de "super lune". Elle nous apparaît alors 7% plus grande et 14% plus lumineuse. La super lune actuelle est annoncée comme étant encore plus impressionnante que la précédente.