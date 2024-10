Une voiture familiale perd le contrôle: plusieurs blessés dans un accident de la route à Ath

Un accident de la circulation s'est produit samedi après-midi dans le village de Blicquy, dans l'entité d'Ath. Plusieurs personnes ont été blessées et admises au centre Épicura d'Ath.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés, à 14h30, qu'un grave accident de la circulation était survenu chemin d'Ath, à Blicquy, une localité de l'entité athoise. Un véhicule de balisage et une seule ambulance dans un premier temps ont été dépêchés sur place.

Pour une raison que l'enquête devra déterminer, un automobiliste qui circulait le long de cette voirie a perdu le contrôle de son véhicule. Après avoir effectué une embardée, cette voiture familiale a terminé sa course, quasi à la verticale, contre un poteau électrique. Les trois occupants du véhicule, le conducteur et ses deux passagers, ont été blessés à des degrés divers et admis au centre hospitalier Epicura.