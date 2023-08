Vingt mois de prison ferme pour des agressions près des gares de Mons et La Louvière

Le tribunal correctionnel de Mons, siégeant en vacation, a prononcé mardi des peines de dix-huit et vingt mois de prison ferme contre deux jeunes qui ont commis plusieurs vols avec violence aux abords de la gare de Mons et de La Louvière.

Un fait a notamment été commis près de la gare de Mons, à la suite duquel le bourgmestre a pris un arrêté visant à interdire les rassemblements de plus de cinq personnes et à augmenter les contrôles de police. Le but est, selon les autorités montoises, de "nettoyer" le quartier de la gare.

Un prévenu agressait des jeunes dans le but de voler leur téléphone portable. Son complice contactait leur famille en vue de les escroquer, leur faisant croire qu'il les aiderait à récupérer les téléphones volés.