"Yohanne a été massacrée par son compagnon", estime une sœur de la victime

Au sujet de la tentative de meurtre dont Daniel Gilles s'est rendu coupable sur Yohanne Giltay en 2018, Ismaëlle déclare : "Elle a pardonné à Daniel et nous a demandé de faire la même chose. On se demandait pourquoi elle s'était remise avec lui. Elle voulait qu'il arrête la cocaïne, mais il n'arrêtait pas. Si elle avait su qu'il reprenait de la cocaïne, elle l'aurait quitté."

Lorie a vu sa sœur le jour du drame. "Rien ne laissait présager ce qui s'est passé. Elle disait qu'il était l'homme de sa vie, même si elle était lassée de certains de ses comportements. Au début, elle me disait qu'elle était amoureuse et qu'il était formidable."

Laurie Giltay a évoqué la mémoire de sa sœur. "Elle était belle, joyeuse et aimait la vie. Elle était une bonne personne. Elle a été massacrée par son compagnon, à qui on a fait confiance. Daniel dit qu'il a tout oublié du moment où il l'a tuée et c'est dur pour nous. On ne peut pas massacrer l'amour de sa vie sur un coup de paranoïa. Nous avons tous besoin de savoir réellement ce qui s'est passé."

Daniel Gilles a répondu : "Je vous aime, mais je ne peux pas vous dire ce que j'ai fait. Je vous le jure sur ce que j'ai de plus cher. Je sais que vous voulez une réponse, mais je n'en ai pas. Je ne vous mens pas."