Le couple royal a quitté la France: quel est le bilan de cette visite d'Etat?

Cette visite d'Etat du roi Philippe et de la reine Mathilde s'est achevée à Lille, capitale de la Flandre, chère aux Belges puisque 8000 Belges traversent quasiment chaque jour la frontière, soit pour y faire leurs courses, soit pour y travailler.

Le bilan est très positif, que ce soit sur le plan économique, culturel ou de la sécurité ou de la défense.

À lire aussi Le Roi et la Reine comme un couple en vacances: les photographes immortalisent de beaux moments à Paris

Seule petite ombre au tableau, cette visite d'Etat est un peu passée au second plan dans la presse nationale française. Il faut dire que le contexte économique et politique en France est extrêmement tendu, avec un gouvernement qui ne parvient pas à trouver de solution, par exemple sur le budget. Et c'est un sujet évidemment sur lequel la presse est particulièrement focalisée cette semaine.

En revanche, un sujet qui n'a pas échappé aux Français, c'est le match de foot lundi soir et vous comprendrez pourquoi.