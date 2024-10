La reine Mathilde a illuminé Paris: découvrez les looks iconiques portés par notre souveraine

La visite d'État du roi Philippe et de la reine Mathilde en France, du 14 au 16 octobre 2024, a marqué un moment diplomatique important pour les relations belgo-françaises. Mais au-delà des discussions politiques et économiques, la reine Mathilde a captivé l’attention en brillant par ses choix vestimentaires, alliant élégance et hommage à la mode de ses hôtes.

Mais à peine arrivée à la gare du Nord à Paris, Mathilde avait déjà opéré un changement stratégique : elle a rendu hommage à la mode française en se parant d'un ensemble grenat signé Christian Dior. Cette nouvelle tenue mettait à l'honneur la maison française, l’une des favorites de la reine.

Le Roi Philippe et la Reine Mathilde de Belgique arrivent à la gare de Paris Nord au premier jour de la visite d'État. ©Belga

Le look était accessoirisé par le célèbre sac Lady Dior, en agneau matelassé, un modèle emblématique inspiré par la Première Dame française, Lady Diana. Le tailleur, avec sa veste cintrée et ses manches trois quarts, faisait écho au fameux "New Look" de Dior, immortalisant Mathilde dans une silhouette à la fois classique et sophistiquée.

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron saluent le roi Philippe et la reine Mathilde à leur arrivée au palais présidentiel de l'Élysée. ©Belga

La Première dame française Brigitte Macron et la reine Mathilde à l'Opéra national de Paris. ©Belga

Lors du dîner d'État organisé en soirée au Palais de l'Élysée, la reine Mathilde a de nouveau opté pour Dior avec une robe haute couture en velours brodé bleu marine, complétée par une pochette assortie.