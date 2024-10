La reine Mathilde rend visite... à la première reine des Belges: le couple royal découvre les trésors de Chantilly

Le roi Philippe et la reine Mathilde de Belgique ont poursuivi hier leur visite d'État en France avec une halte au château de Chantilly, où une exposition dédiée à Louise d'Orléans, première reine des Belges, les attendait. Un moment fort, chargé d’histoire et d’émotion.

Après deux jours intenses de visites officielles à Paris, le roi Philippe et la reine Mathilde ont quitté la capitale française ce mercredi 16 octobre pour se rendre à Chantilly. Situé à quelques kilomètres au nord de Paris, ce majestueux château est bien plus qu’un simple bijou architectural. Il accueille une exposition inédite dédiée à Louise d’Orléans, la première reine des Belges. L’exposition, qui s'ouvrira au public le 19 octobre, met en lumière une figure trop souvent oubliée de l’histoire belge et européenne.

Accompagnés du président français Emmanuel Macron et de son épouse Brigitte, le couple royal belge a pu découvrir en avant-première les trésors artistiques et historiques exposés, dont de nombreux objets issus de la collection royale de Belgique. Cette collaboration culturelle marque une nouvelle étape dans le renforcement des liens franco-belges.