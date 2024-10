Alex Vizorek se lance un challenge pendant sa rencontre avec le couple royal à Paris: a-t-il réussi?

Le couple royal belge poursuit sa visite d'Etat en France. Aujourd'hui, lors d'un déjeuner à la résidence de l'ambassade à Paris, plusieurs talents belges qui font carrière en France ont été mis à l'honneur, et parmi eux des humoristes dont un certain Alex Vizorek.

Avant sa rencontre, le petit prince de l'humour décapant s'en donne à cœur joie. "Le roi, je dois l'appeler Sir. Et là, il y a un moyen mnémotechnique, puisque quand on le voit, on a un peu l'impression d'être au musée Grévin. Mais la reine, je dois dire sa Majesté", explique-t-il en direct à la radio... avant d'annoncer qu'il compte prendre un selfie avec le couple royal.

Chaque jour chez nos confrères de RTL France, il fait rire nos. Mais ce mardi matin, Alex Vizorek était dans ses petits souliers. L'humoriste belge était invité à déjeuner avec le roi et la reine en visite d'Etat à Paris. "Je n'ai pas de cravate, moi!"

L'humour belge

L'auto-dérision, un style d'humour qui séduit indiscutablement les Français. "En fait, vous nous voyez comme nous, on oublie de se voir parfois, donc, ça nous fait du bien", indique Thomas Sotto, journaliste français. "Et je trouve que vous nous faites beaucoup de bien à nous, alors que nous, on est toujours sur nos blagues à la con du style 'C'est l'histoire de trois Belges...'."

Cette vision des Belges par la France a tout un passé, selon Alex Vizorek. "Historiquement, si vous remontez à Baudelaire, qui a vécu à Bruxelles, il nous a détestés, il nous a insultés, il a dit dans ses courriers qu'on était des débiles. Coluchenous fait passer pour des débiles. Et pour moi, la bascule, c'est Philippe Geluck et Benoît Poelvoorde. À ce moment-là, les Français se disent 'Mais en fait, on est fans'!"

Pendant le repas...

Pas de cravate autour du cou, l'humoriste porte un chapeau pour son déjeuner royal, en compagnie d'autres personnalités belges. "Je viens pour enfin rencontrer Pierre De Maere", plaisante-t-il. "Le roi, d'une certaine manière, c'est un plus, mais j'ai rencontré Pierre, donc c'est bon."