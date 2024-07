Discours du Roi Philippe pour le 21 Juillet: un appel à la coopération et à la cohésion

Comme le veut la tradition, le discours du roi Philippe a donné le coup d'envoi des festivités du 21 juillet, la veille de notre fête nationale. Cette année, notre souverain a opté pour une allocution relativement brève, d'une durée de 4 minutes et 45 secondes. Axé sur l'après-élection en Belgique et en Europe, ce discours a pris une tonalité résolument politique, mais avec une note de sérénité.

En Belgique, il n’y a eu ni blocage, ni crise majeure. Le formateur est déjà en activité depuis une dizaine de jours, et les choses semblent avancer positivement. Le roi a souligné qu'il n'y avait "ni amertume, ni triomphalisme," mais plutôt un esprit constructif et digne.

Dans son discours, le roi Philippe a affirmé : "La démocratie est solide chez nous." Cette déclaration fait écho à la montée des extrêmes observée chez nos voisins européens, notamment en Allemagne, en France et aux Pays-Bas.

Le souverain a également noté une cohérence entre le Nord et le Sud du pays, ainsi qu'entre le fédéral, les régions et les communautés après le vote du 9 juin. Il a vu dans cette cohérence une "opportunité de coopérer pour un projet fort et cohérent."

Selon lui, cette opportunité devrait servir à faire avancer les choses tout en veillant à maintenir la cohésion sociale. Il a souligné que les réformes doivent se faire dans un esprit de collaboration, plutôt que d'opposition, et a rappelé que les priorités des partis d’opposition, comme la qualité des services publics et les soins de santé, ne sont pas oubliées.

Le roi Philippe a aussi profité de cette occasion pour féliciter ceux qui ont contribué au succès des six mois de présidence belge à l'Union européenne.