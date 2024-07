Importance, coût, rôle du Roi...: découvrez ce que pensent les Belges de la monarchie

Il n'y a pas que nos hommes et nos femmes politiques qui ont le droit de connaître leur cote de popularité, la famille royale y a aussi droit. Depuis deux ans, notre grand baromètre de la monarchie apporte des précisions quant à la popularité de chaque membre. Mais avant, petit tour dans les rues de Woluwe et Namur cet après-midi.

Notre 2eme question porte sur le coût de la monarchie . 42 millions d'euros par an, soit 3.80 euros par Belge par an. C’est là que ça se divise: 41 % trouvent l’investissement trop élevé. "C'est quand même beaucoup d'argent, pour très peu de personnes", nous dit un passant. "Ça fait fort cher", pense une autre.

Pour profiter de ce vendredi ensoleillé, et entre 2 boules de glaces, nous vous avons posé 3 questions. A commencer par l’importance de la monarchie . 60 % des belges pensent qu’elle a bel et bien sa place. Dans la rue, vous avez été nombreux à nous dire être pour la monarchie.

Tandis qu'un cinquième des Belges trouvent que c’est acceptable. "Le chiffre global paraît énorme mais le système est comme ça depuis tellement d'années et ça ne me choque pas plus que ça", estime un Belge. "Je pense que je donne plus d'argent au mendiant du coin qu'à la monarchie alors ça va", lance une autre.

La dernière question porte sur le rôle du Roi. Car pour plus d’1 belge sur 2 le Roi doit bel et bien jouer un rôle dans la formation du gouvernement. "Bah, sinon il sert à quoi?", demande une passante que nous avons interrogé. "Je trouve qu'il pourrait avoir un impact plus conséquent que ce soit dans le gouvernement ou les lois", pense une autre.

En conclusion, la monarchie ne dérange pas le Belge plus que ça, elle fait partie de ses habitudes.