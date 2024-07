Qui est le ou la plus populaire? Découvrez ce que pensent les Belges de la famille royale

La famille royale a de plus en plus la cote auprès des Belges. C’est ce que montrent les résultats de notre grand baromètre de la monarchie, réalisé avec Het Laatste Nieuws et VTM. Au total, 1000 Belges ont été sondés par l’institut Ipsos.

La famille royale est de plus en plus populaire auprès des Belges. C’est ce qui ressort de notre grand baromètre de la monarchie. Et ce qu’on voit, c’est que la princesse Elisabeth est la plus populaire !

Voici les notes obtenues par les membres de la famille royale

A 22 ans, la princesse héritière est celle qui obtient la meilleure note: 6.9/ 10. Elle devance ainsi sa mère, la reine Mathilde, de peu: 6.8/10. Et son père, le roi Philippe, qui obtient 6.6. Le prince Laurent, lui, arrive en fin de classement avec 5.5 /10.