La princesse Kate soutenue par "toute la nation", réagit le chef du Labour Keir Starmer

La princesse Kate "sera dans nos pensées et nos prières tandis qu'elle poursuit son traitement avec l'amour et le soutien non seulement de sa famille, mais de toute la nation", a assuré le leader de l'opposition britannique Keir Starmer vendredi, selon la BBC. L'épouse de l'héritier royal a révélé dans un message vidéo diffusé vendredi soir être atteinte d'un cancer, sans en préciser la nature.